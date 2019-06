Lisboa tem mais trânsito do que Barcelona ou Madrid

Quem o diz é a tabela do TomTom Traffic Index que pelo oitavo ano consecutivo volta a analisar congestionamentos por todo o mundo. Desta vez por 403 cidades localizadas em 56 países.

No panorama geral, Lisboa ocupa a 77.ª posição, mas se compararmos o congestionamento nas vias da capital portuguesa com cidades espanholas, Lisboa ocupa o primeiro lugar no pódio.

A cidade do Porto não faz muito melhor figura, ocupando o terceiro lugar, logo a seguir a Barcelona. Madrid encontra-se na sexta posição do ranking da Península Ibérica.

O TomTom Traffic Index também diz quais são os melhores e os piores dias de trânsito nas cidade analisadas. Por cá, o dia que viu as estradas mais vazias foi o 5 de Agosto e o pior foi o 31 de Outubro, que antecede o feriado de 1 de Novembro.

