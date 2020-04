Lisboa tem novo supermercado online com entregas no próprio dia

Num momento em que é praticamente impossível fazer compras online nos principais supermercados, o 360hyper promete levar todos os bens essenciais até sua casa no próprio dia. O serviço está disponível apenas na Grande Lisboa e a taxa de entrega varia entre os 5€ e os 25€.

O novo supermercado online de Lisboa, dos mesmos donos da empresa de impressão 360imprimir, é na verdade um serviço de entrega de compras ao domicílio, com um raio de acção de 50 quilómetros a partir do Prior Velho, perto do Parque das Nações, onde se encontra o “ponto de distribuição Recheio”. A encomenda mínima é de 50€, a taxa de entrega é variável e há um custo adicional de 4,99€, para os profissionais que “irão recolher os artigos por si”.

“Disponibilizamos neste momento, entregas desde três horas e no horário das 09.00 às 20.00, durante a semana, e das 09.00 às 14.00, ao fim-de-semana”, lê-se no site do 360hyper. “A encomenda será deixada à porta da sua casa, respeitando todas as medidas de segurança previamente definidas.”

A oferta disponível é a mesma que se encontra num supermercado tradicional: produtos de mercearia, frescos, massas, conservas e congelados, bebidas e lacticínios, produtos de limpeza, higiene, beleza e puericultura. Já as compras são feitas como em qualquer outro supermercado online. Depois de fazer o registo no site, basta seleccionar produtos e respectivas quantidades e finalizar o pedido colocando os dados necessários para a entrega.

No momento de preparação da sua encomenda, se existirem situações de ruptura de stock, o profissional responsável fará a recolha de um produto substituto. Caso pretenda, poderá desactivar o sistema de substituições quando realizar a sua encomenda. Produtos em falta não serão entregues nem facturados e o valor será creditado para uma futura compra.

Sobre os custos de entrega, a informação disponível no site do 360hyper é a de que “variam consoante as volumetrias dos artigos encomendados e a morada de entrega”, sendo apresentados quando seleccionar a modalidade de expedição, “após finalizar a sua encomenda e indicar a morada de entrega”.

