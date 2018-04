Lisboa tem o público que canta mais alto em toda a Europa, dizem os Arcade Fire

Apesar de continuarem em digressão pela Europa, os Arcade Fire ainda têm Lisboa na memória. A banda actuou no Campo Pequeno na segunda-feira, dia 23, com um espectáculo 360° que conquistou toda a gente, inclusive os próprios canadianos.

No dia a seguir ao concerto de apresentação de Everything Now, o último disco da banda, não se falava de outra coisa. Nas redes sociais multiplicaram-se os elogios ao concerto e a crítica foi unânime. O regresso dos Arcade Fire a Lisboa foi memorável, confirmando o seu estatuto na história da música actual.

Mas a avaliar pela última publicação da banda no Facebook, o concerto em Lisboa foi especial também para os Arcade Fire. Esta quarta-feira, os canadianos partilharam um vídeo com um pequeno excerto da noite em que o público aparece a cantar a icónica canção "Wake Up", do álbum de estreia Funeral. Na legenda um elogio: Lisboa a conquistar o título de público que canta mais alto em toda a Europa.

Os Arcade Fire regressam a Portugal no Verão para um concerto no Vodafone Paredes de Coura a 18 de Agosto. Foi em Paredes de Coura, em 2005, que a banda se estreou por cá.

