Lisboa tem seis dos melhores hostels do mundo

A Hostelworld atribuiu os seus “hoscars” aos melhores hostels do mundo deste ano. Lisboa tem seis premiados, entre os quais três primeiro lugares: o melhor hostel de Portugal, o melhor hostel médio e a melhor cadeia de hostels do mundo.

A maior plataforma mundial de reserva de alojamentos económicos premeia anualmente, desde 2014, os melhores hostels do mundo em 12 categorias. A lista é criada a partir de uma análise de cerca de 1,1 milhões de comentários, escritos por turistas de todo o mundo sobre os mais de 35 mil alojamentos de 170 países. Em 2020, Portugal tem sete dos melhores hostels do mundo e são todos lisboetas.

Entre os critérios considerados, encontram-se a relação custo-benefício, a localização, o ambiente, a equipa, a limpeza e instalações, mas também a experiência como um todo. Lisboa destaca-se sobretudo pelo “hoscar” – designação oficial destes prémios – de melhor hostel de média dimensão do mundo (entre 76 e 150 camas), distinção atribuída ao Yes! Lisbon Hotel. Este hostel na Rua de São Julião também está presente no top 10 dos Melhores hostels para homens que viajam sozinhos, juntamente com o We Love F. Tourists, na Baixa de Lisboa, na Rua dos Fanqueiros, que é também o hostel mais popular da capital.

Para as mulheres a viajar sozinhas, os melhores hostels são o Lisboa Central Hostel, na Rua Rodrigues Sampaio, e o Lost Inn Lisbon, no Beco dos Apóstolos, premiados com o terceiro e o quarto lugares, respectivamente.

Em Portugal, o melhor hostel também é lisboeta: o Goodmorning Lisbon Hostel, na Praça dos Restauradores, volta a ser o vencedor, depois de ter sido o mais premiado dos hostels portugueses na edição de 2019. Este ano, surge ainda em terceiro lugar na categoria de Melhores hostels para viajantes a solo.

Não esquecer também o Sant Jordi, na Rua do Forno de Tijolo, que arrecadou o primeiro lugar na categoria de Melhores cadeias de hostels do mundo, tendo sido também premiado com o nono lugar na categoria de Melhores hostels de média dimensão do mundo.

