Lisboa tem um hotel entre os melhores do mundo

A Condé Naste, publicação considerada referência mundial na avaliação de hotéis, distinguiu três unidades portuguesas, incluindo o Olissippo Lapa Palace Hotel, considerado o “Melhor Hotel Urbano”.

É em Lisboa, no Minho e nos Açores que se encontram os vencedores dos reputados prémios de excelência Condé Naste Johansens para 2020, anunciados na segunda-feira, 4 de Novembro, numa cerimónia em Londres, no Reino Unido. Os hotéis Terra Nostra Garden Hotel, na ilha de São Miguel, o Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel, em Cervães, e o Olissippo Lapa Palace Hotel, na capital, foram considerados três dos melhores do mundo.

“O Olissippo Lapa Palace Hotel oferece o espaço, o serviço e a mãe de todas as raridades em Lisboa: uma piscina rodeada por um jardim subtropical”, lê-se na Condé Naste sobre a unidade hoteleira lisboeta. Situado no bairro da Lapa, o cinco estrelas conta com mais de uma centena de quartos e uma “vista panorâmica sobre o rio Tejo e a cidade”. A sua história remonta a 1870, ainda não era um palácio, como se pode ler no seu site oficial.

Já o Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel, em Cervães, no distrito de Braga, foi considerado o “Melhor Hotel de Campo”, tendo ultrapassado a unidade espanhola, La Bobadilla, em Granada, e o francês Benvengudo Hôtel, na região de Provença. Este cinco estrelas destaca-se pelo sossego mas também por serviços como o Camellia Spa, no qual se pode mimar com tratamentos e massagens à base de produtos vínicos.

Por último, mas não menos importante, o Terra Nostra Garden Hotel, nos Açores, venceu o “Prémio dos Leitores”. Instalado no coração de São Miguel, esta não é a primeira vez que a unidade recebe uma distinção internacional e é fácil perceber porquê: o ambiente envolvente emana uma atmosfera exótica de cortar a respiração, em perfeita comunhão com a natureza.

