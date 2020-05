Lisboa tem uma nova merceria a apostar em produtos 100% biológicos

A abertura da primeira mercearia Bio c Bon em Portugal está marcada para este domingo, 17 de Maio, na Avenida António Augusto Aguiar. A partir do próximo mês, além das mais de duas mil referências já disponíveis, poderá abastecer-se com cabazes de fruta e legumes frescos 100% biológicos.

Num mundo cada vez mais preocupado com a saúde e o ambiente, Lisboa ganha mais um espaço onde poderá encontrar alimentos biológicos. Apesar de a nova mercearia Bio c Bon, no número 58D da Avenida António Augusto Aguiar, pertencer a uma cadeia de supermercados franceses, com um posicionamento fortemente internacional, a marca afirma, em comunicado, que 90% das frutas e legumes são portugueses, tendo sido estabelecidas parcerias com quintas de exploração nacionais, que produzem maioritariamente produtos exclusivamente biológicos e certificados.

Entre os produtos disponíveis, a Bio c Bon destaca os seus BioPots, produtos frescos em potes para take-away, preparados exclusivamente com produtos biológicos por um chef de cozinha e um especialista em nutrição. A oferta inclui entradas, pratos principais e sobremesas em porções individuais. As receitas são revistas a cada três meses para respeitar a sazonalidade das frutas e legumes.

Se preferir fazer compras no conforto da sua casa, o serviço de entrega ao domicílio está disponível tanto para produtos biológicos como para os cabazes da semana ou pequenas refeições.

“Além da oferta de mercearia biológica, a força do conceito corresponde ao acompanhamento holístico personalizado, para proporcionar aos clientes uma experiência dedicada na escolha dos melhores produtos sazonais, em função das suas necessidades fisiológicas”, lê-se na mesma nota informativa. “A primeira consulta naturopática é gratuita para os titulares do cartão Club Bio c Bon, mediante marcação com um dos colaboradores da loja ou através do website.”

No site do Bio c Bon, encontra ainda informação sobre o que é a agricultura biológica e que rótulos e certificações existem, bem como notícias, receitas e conselhos, incluindo como lavar a sua máscara caseira e fazer o seu próprio detergente para a roupa.

