Lisboa vai continuar em estado de contingência

O Conselho de Ministros decidiu manter a Área Metropolitana de Lisboa em situação de contingência por mais uma quinzena, anunciou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, esta quinta-feira, no final da reunião. A partir de 15 de Setembro, o Governo vai alargar o alerta ao resto do país e haverá “medidas adicionais”. O objectivo é preparar o regresso às aulas e aos locais de trabalho.

As reuniões do Infarmed, entre peritos, também vão ser retomadas a partir de 7 de Setembro. A parte inicial das sessões, onde os especialistas fazem a exposição da situação epidemiológica no país, vai ser de “transmissão aberta”, ao contrário das anteriores.

Quanto às regras a implementar a partir de dia 15, o previsto é trabalhá-las ao longo dos próximos dias e apresentá-las a partir da reunião entre peritos, responsáveis de saúde pública e responsáveis políticos. A intenção será, sobretudo, a de “actuar preventivamente”.

Nas últimas 24 horas, foram dados como recuperados 173 doentes em Portugal. São agora 41,357 as pessoas que superaram a Covid-19. Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região de Portugal com maior número de novos casos, com 186 dos 399 confirmados esta quinta-feira.

