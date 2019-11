Lisboa vai dançar com sombras, filmes, performances e oficinas

O único festival de vídeo-dança de Lisboa está de volta à cidade. A programação, espalhada por mais de dez locais, inclui uma competição, workshops e masterclasses, instalações e exposições, performances e até uma secção para os miúdos.

Nesta 11.ª edição, o InShadow, projecto da associação cultural Vo’Arte, arranca com a estreia absoluta de Sombras, uma performance de Diletta Bindi e Sara Montalvão, nos dias 12 e 13, para público escolar, no Museu da Marioneta (10.30), e 15 de Novembro, para público geral na Biblioteca de Marvila (21.00). Mas há mais para ver, ouvir e fazer, até 18 de Dezembro, em vários espaços e galerias da cidade de Lisboa.

Entre as várias propostas de actividades, destacam-se mais dois espectáculos no Teatro do Bairro (30 de Novembro, às 21.00) e na Appleton Square (de 4 a 7 de Dezembro, às 21.00, e de 11 a 14 de Dezembro, às 22.00). Mas também as competições internacionais de vídeo-dança e de documentário, de 26 a 29 de Novembro, no Teatro do Bairro, com sessões grátis às 15.00 e às 21.00 respectivamente. “Contaremos, como nos é habitual, com a presença de realizadores, coreógrafos e demais artistas de todo o mundo, num renovar do diálogo entre criadores e os seus mais variados públicos”, pode ler-se no site da Vo’Arte.

Se preferir “pôr as mãos na massa”, poderá inscrever-se nas oficinas de criação (70€) e de escrita criativa (15€) que se vão realizar no espaço da Pro.Dança. Para participar, basta enviar e-mail a manifestar interesse. Já para os miúdos o melhor é apontar na agenda e tratar das reservas o mais cedo possível: há um Laboratório de Actividades Criativas a 14 de Novembro, a partir das 10.00, no Museu da Marioneta, e uma oficina de teatro de sombras, para famílias com crianças dos seis aos dez anos, a 30 de Novembro, das 11.00 às 13.00, na Cinemateca Júnior. Aí também está marcada uma sessão especial de cinema, com filmes de animação, a 7 de Dezembro, às 15.00.

A programação ainda não está completa, mas estão também previstas exposições e instalações na Cisterna da Faculdade de Belas-Artes, no Espaço Santa Catarina, no Espaço Cultural Mercês, na Ler Devagar e na Galeria Otoco.

+ Os melhores concertos em Lisboa até ao final do ano