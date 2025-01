Lisboa vai investir mais de um milhão de euros nas Marchas Populares

Este ano, as marchas de Lisboa verão um reforço orçamental de 220 mil euros, chegando-se a um investimento total de "mais de um milhão de euros", comunicou a Lisboa Cultura na sequência da entrega dos troféus às Marchas Populares de 2024, que aconteceu esta quarta-feira, 9 de Janeiro, nos Paços do Concelho.

No mesmo evento, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, anunciou que o tema da Grande Marcha de Lisboa deste ano será "A Alma de Lisboa", servindo assim como fonte de inspiração para a escolha das coreografias e dos figurinos de cada bairro.

No concurso da Grande Marcha de Lisboa, é também seleccionada, todos os anos, "a composição original (música e letra) que melhor caracterize, literária e musicalmente, a cidade de Lisboa". "As condições do concurso serão brevemente anunciadas, após serem publicadas em Boletim Municipal, definindo as regras de participação dos candidatos para a composição da letra e da música, que será interpretada por todas as Marchas Populares", informa a Lisboa Cultura.

Em 2024, Alcântara foi a vencedora das Marchas, um feito inédito para o bairro.

