Lisboa vai passar a ter uma rede de água reutilizada

Obras para a construção do sistema de condutas na zona ribeirinha e no Bairro Alto foram aprovadas pela autarquia.

A redução do consumo de água potável é uma das preocupações da Câmara de Lisboa e, por isso, a autarquia quer construir uma nova rede de condutas que permita a reutilização de água na cidade. A proposta para a construção da rede de água reutilizada na zona ribeirinha e do Bairro Alto foi aprovada esta quinta-feira, numa decisão que irá permitir substituir o uso de água potável por água reutilizada.

A infra-estrutura já existente no Parque das Nações dará seguimento ao projecto que, até 2025, permitirá ao município diminuir o consumo de água potável para um milhão de metros cúbicos – o que se traduz numa poupança de 75%.

As obras que se irão realizar na zona entre o Campo das Cebolas e o Largo de Santos e na zona do Bairro Alto permitirão regar todos os espaços verdes e fazer a lavagem das ruas com água reutilizada em vez de água potável. Também as grandes indústrias da cidade, tendo acesso a este novo sistema, deverão conseguir poupar perto de seis milhões de metros cúbicos de água até 2025, um volume idêntico ao consumo de água na cidade de Aveiro.

