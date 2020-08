Lisboa vai ter 18 novos quiosques para emitir cartões Lisboa Viva na hora

Os quiosques vão permitir a emissão, no momento, do cartão Lisboa Viva, desde que os utilizadores tenham consigo o cartão de cidadão.

A Câmara Municipal de Lisboa está a preparar-se para instalar novos quiosques na Área Metropolitana de Lisboa. Além de servirem para tirar e carregar passes do metro, estes equipamentos vão também permitir emitir, no momento, o cartão Viva Lisboa. O anúncio foi feito no Facebook da autarquia.

Esta tipologia de quiosques já estava a ser testada em dois pontos do país: o Espaço Cliente da Carris, no Arco do Cego, em Lisboa, e a Estação da Fertagus do Pragal, na Margem Sul. Agora, a autarquia prevê que os novos equipamentos estejam disponíveis, em vários locais da Área Metropolitana, durante o primeiro trimestre de 2021.

O Lisboa Viva é um cartão electrónico, personalizável para ser usado apenas pelo titular e carregável com passes e zapping, para uso frequente nos transportes da região. Para o emitir no momento, bastará apenas ter o cartão de cidadão. O custo do processo fixa-se nos 12€, valor igual ao montante cobrado pelo cartão urgente nos postos de venda tradicionais, nas estações do Marquês de Pombal e Campo Grande (Seg-Dom 07.45-19.45).

+ Feira do Livro: máscaras obrigatórias, lotação limitada e a "maior oferta editorial de sempre"

+ Leia já, grátis, a edição da Time Out Portugal desta semana

Share the story