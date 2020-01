Lisboa vai ter 200 bebedouros modernos e inclusivos até 2021

O novo bebedouro de Lisboa, na Avenida da Liberdade, tem espaço para beber e encher garrafas, mas também uma taça para animais. É o primeiro das duas centenas de bebedouros que até 2021 vão estar por toda a cidade. O objectivo é combater a utilização de plásticos.

A nova rede de bebedouros de Lisboa foi apresentada esta segunda-feira na sede da EPAL, por José Sá Fernandes, vereador da Câmara Municipal de Lisboa (CML) com o pelouro do Ambiente, Clima e Energia e Estrutura Verde. O bebedouro da Avenida da Liberdade é o primeiro de um “conjunto de 200 bebedouros modernos e inclusivos”, que serão instalados em vários locais da cidade até 2021, e está preparado para ser usado não só por adultos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida, como por animais de estimação.

Fotografia: Inês Félix

“O projecto Bebedouros de Lisboa resulta de uma parceria entre a EPAL, a CML e o Geota e visa a promoção do uso da água da torneira e a preservação do ambiente e sustentabilidade do planeta, contribuindo para a boa gestão da água na cidade, aspecto muito valorizado na distinção de Lisboa como Capital Verde Europeia 2020”, refere uma nota da autarquia enviada às redacções.

Fotografia: Inês Félix

Esta iniciativa permitirá o livre acesso ao consumo de água, oferecendo ainda a possibilidade de encher garrafas reutilizáveis. Nesta primeira fase, a Câmara Municipal de Lisboa prevê mais 30 bebedouros, como refere numa publicação no Facebook, mas ainda não se sabe a localização das futuras instalações da EPAL.

