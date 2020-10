Lisboa vai ter bicicletas eléctricas da Bolt sem taxa de desbloqueio

Lisboa é a quarta cidade europeia a receber as bicicletas, sendo que o serviço é lançado com mais de 250 veículos espalhados por toda a cidade.

A novidade vem sobre rodas, mas não é uma trotinete nem um carro. A Bolt alargou a oferta de mobilidade na capital e passa também a disponibilizar na app bicicletas eléctricas. Lisboa passa a ser assim a primeira cidade onde todas as opções de mobilidade da plataforma estão disponíveis.

O novo serviço vem no seguimento da constante aposta da plataforma no mercado português, sendo que Lisboa passa assim a ter todas as opções de mobilidade da Bolt, incluindo o serviço de ride-hailing para longas distâncias e trotinetes e bicicletas partilhadas para curtas distâncias.

“As bicicletas eléctricas são uma alternativa perfeita para reduzir o congestionamento, mas para se tornarem num meio ecológico de transporte urbano viável, precisam de ser acessíveis para quem vive na cidade”, diz em comunicado David Silva, responsável pela Bolt em Portugal.

Para usar o serviço basta descarregar a app Bolt – disponível para iOS e Android – e escolher o ícone do serviço de bicicleta, sendo que não existe taxa de desbloqueio para uso deste transporte, basta digitalizar o código QR da respectiva bicicleta. O custo de utilização fica por 0,10€ por minuto.

A cada utilização é dado ao utilizador um kit de ferramentas de segurança com dicas e um guia de procedimentos para iniciantes, bem como regras de trânsito locais. São ainda indicadas recomendações de segurança relacionadas com a pandemia, como o uso de desinfectante para as mãos ou luvas desportivas.

Em Lisboa, haverá mais de 250 bicicletas eléctricas espalhadas tanto pelo centro como pelas zonas periféricas da cidade, mas o objectivo é que nos próximos meses o número de veículos cresça.

