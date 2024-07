Lisboa vai ter três dias de calor intenso, mas não de temperaturas extremas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê um aumento de temperaturas em praticamente todo o país, excepto nos Açores, tendo emitido aviso amarelo para todo o continente e alerta laranja para 11 localidades, incluindo Setúbal, aqui ao lado. Em Lisboa, a temperatura máxima para esta segunda-feira é de 37 graus e estão previstos 38 para quarta-feira, 24 de Julho.

O aviso laranja é emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sempre que existe “situação meteorológica de risco moderado a elevado” e o amarelo quando há uma “situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica”.

Em Portugal, os distritos de Évora, Setúbal, Santarém, Beja e Portalegre estão sob aviso laranja a partir desta segunda-feira e até às 18.00 de quarta-feira. Já os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco e Braga, que já estão esta segunda-feira sob aviso amarelo, vão estar sob aviso laranja entre as 09.00 de terça-feira e as 18.00 de quarta-feira.

Segundo o IPMA, esta segunda-feira também há um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta em todos os distritos do continente, bem como nos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Para as regiões em risco extremo, o IPMA recomenda que se evite o mais possível a exposição ao sol. Em Lisboa, o risco de exposição à radiação será muito elevado até sexta-feira, 26 de Julho, apesar de quinta e sexta serem dias mais amenos (a máxima será de 28). Se tiver de sair à rua, deverá evitar estar ao sol entre as 11.00 e as 17.00 e garantir a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protector solar com factor 30 ou superior, a ser aplicado de duas em duas horas.

Depois de três dias de calor intenso, as temperaturas máximas em Lisboa diminuem durante dois dias, quinta e sexta-feiras, e só voltam a subir a partir de sábado. Entre 27 e 31 de Julho, a máxima vai andar entre os 30 e os 32 graus.

