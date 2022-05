Lisboa vai ter um coro pela paz em modo karaoke

Nem todos os eventos musicais solidários têm de integrar profissionais do canto. Principalmente se estivermos a falar de karaoke, uma modalidade por vezes pouco artística que oscila entre os talentos em bruto à procura do seu lugar ao sol e pessoas alcoolizadas à procura do seu copo de cerveja. Mas neste Karaoke pela Paz, que acontece no sábado pelas 18.30, o objectivo é encher de “esperança contagiante” o Miradouro de São Pedro de Alcântara.

Com organização da Príncipe + Real, associação de moradores e comerciantes fundada em tempos de pandemia, e o apoio da Junta de Freguesia de Santo António, o Karaoke pela Paz não pretende ser uma recolha de fundos, nem um concurso de talentos, apenas uma “invocação da paz” no coração da cidade de Lisboa.

“Portugueses e estrangeiros, solteiros e famílias, juniores e seniores, dos 0 aos 100 anos – vamos todos fazer parte de um enorme coro coletivo, a uma só voz”, desafia a associação no site oficial, onde também encontra um link para uma playlist do Spotify com alguns dos temas que estarão disponíveis para as cantorias. Pode, por isso, começar já a ensaiar músicas como "Come Together" (The Beatles), “We Are The World” (USA For Africa) ou “Give Peace A Chance” (Louis Armstrong) e apelar à paz lá do alto de uma das mais bonitas colinas da cidade de Lisboa.

Miradouro de São Pedro de Alcântara. Sáb 18.30. Entrada livre.

