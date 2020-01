Lisboa vai ter um festival literário em Maio

A primeira edição do Festival Internacional de Literatura e Língua Portuguesa arranca a 5 de Maio, data escolhida pela UNESCO para assinalar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que este ano se celebra pela primeira vez. A programação, distribuída por Lisboa, “abrangerá diversas expressões artísticas”.

Lisboa Cinco L, festival dedicado à literatura e à língua portuguesa, vai estrear-se entre 5 e 10 de Maio e decorrer por toda a cidade. A programação e coordenação ficarão ao cuidado de José Pinho, livreiro, criador do FOLIO – Festival Literário Internacional de Óbidos.



“José Pinho foi o autor da proposta escolhida pela Câmara Municipal de Lisboa no âmbito do concurso público realizado para a direcção artística do Festival Lisboa Cinco L”, lê-se em comunicado da CML, que procurava “uma personalidade de reconhecido mérito cultural, com perfil, formação e experiência nos domínios da programação e direcção artísticas nas áreas da literatura, livro e leitura”, como refere numa nota da Rede de Bibliotecas de Lisboa.

“Foi co-fundador da Ler Devagar [...]. Foi também o responsável pela instalação das livrarias de Óbidos no âmbito do projecto “Óbidos Vila Literária”, co-fundador da Nouvelle Librairie Française de Lisboa e sócio-gerente da Ferin, livraria histórica situada também na capital. Instalou as Livrarias de Portugal País Convidado nas Feiras do Livro de Sevilha e de Madrid, em Espanha, e de Guadalajara, no México, e participou em festivais literários e conferências internacionais em vários países por todo o mundo”, lê-se ainda em nota da autarquia.

A proposta de um encontro internacional de literatura e língua portuguesa em Lisboa partiu do PCP e foi aprovada em reunião de câmara em Setembro de 2018, depois de ter sido apresentada em Maio desse ano. Promovido pela Direcção Municipal de Cultura, através da Divisão da Rede de Bibliotecas, o festival “vai distribuir-se por diferentes espaços da cidade, desde bibliotecas e teatros municipais a cinemas, livrarias e cafés.”

A programação ainda não foi anunciada, mas o Teatro São Luiz terá actividades a decorrer entre 6 e 10 de Maio, como se pode ver através do seu site.

