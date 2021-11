Lisboa vai ter uma prova virtual (e solidária) de ski e snowboard

Não há neve nas ruas, mas há a Ski Academy Lisboa, onde existe um simulador das duas modalidades único no país. A competição acontece nos dias 4 e 5 de Dezembro.

Há pouco mais de um ano, nasceu nas Laranjeiras a Ski Academy Lisboa, um ginásio com equipamentos de fitness, onde a pièce de résistance é um simulador de ski e snowboard bastante realista. Agora, a Ski Academy desafia a comunidade a deslizar para a Ski Academy Cup Big, duas provas virtuais marcadas para os dias 4 e 5 de Dezembro. As inscrições estão abertas a todos os que já tenham realizado um treino no simulador (15€-45€), mas mesmo quem nunca tenha experimentado, pode fazê-lo numa data anterior à competição.

As inscrições estão abertas até 30 de Novembro e têm um valor de 15€, que reverte na totalidade para a Ajuda de Berço, associação fundada em 1998 para “dar colo, carinho e casa a bebés e crianças desprotegidas” que aguardam por uma família de adopção ou pelo regresso à família biológica. Aos participantes será oferecido um “Welcome Kit” e um “Après-ski Drink”.

Quem quiser pode levar consigo uma “claque”, com um limite de duas pessoas (têm de ser poucos, mas bons), e as provas serão disputadas por um máximo de 50 participantes, em três mangas cronometradas e seguidas. O regulamento pode ser consultado no site oficial da Sky Academy.

Sky Academy Lisboa. Rua Carlos Oliveira, 2A. 4 e 5 de Dezembro. 09.00. 15€.

