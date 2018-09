Lisboa vence prémio de melhor cidade de cultura emergente

Lisboa soma e segue. Desta vez, levamos para casa o prémio de Melhor Cidade de Cultura Emergente, atribuído pelos britânicos Leading Culture Destinations Awards, um prémio internacional destinado a instituições, organizações artísticas e cidades que se tornaram destinos culturais.

O resultado foi anunciado numa cerimónia que teve lugar no South Kensington Club, em Londres, esta sexta-feira à noite, 28, arrecadando assim uma espécie de Óscares da cultura. Esta é a primeira vez que Lisboa recebe um prémio associado à produção cultural enquanto destino turístico.

“Este prémio decorre da oferta diversificada de Lisboa no que diz respeito às múltiplas experiências culturais que proporciona aos visitantes ao longo de todo o ano, quer ao nível do património e da sua história, quer ao nível de exposições, espetáculos, peças artísticas, festas e festivais. Muitos dos eventos já se consolidaram no calendário da cidade e isso reflete-se na notoriedade do destino”, afirma em comunicado Vítor Costa, director-geral da Associação Turismo de Lisboa.

Na lista, a competir pelo galardão ao lado de Lisboa, estavam cidades como Medellin, na Colômbia, ou Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos

O júri foi constituído por dez criadores culturais, nas áreas da moda, turismo, música, hospitalidade, design, arquitectura e arte.

