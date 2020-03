Lisbon Coffee Fest adiado para Outubro

O Lisbon Coffee Fest, previsto acontecer este fim-de-semana, tinha sido adiado devido ao novo coronavírus, já classificado como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Agora a organização anuncia novas datas para o evento, que regressa a Lisboa no final de Outubro.

A Associação Industrial e Comercial do Café anunciou esta segunda-feira, dia 16, as novas datas do Lisbon Coffee Fest, que estava previsto realizar-se ainda neste mês de Março. O evento, que promove a cultura do café em Portugal, estará de volta à LX Factory entre os dias 30 de Outubro e 1 de Novembro. A programação mantém-se, destacando-se o VI Concurso Nacional de Baristas, que escolherá o representante de Portugal no World Barista Championship, através do reconhecimento dos melhores grãos, processos de torrefacção e preparo do café.

Seminários e palestras educacionais, workshops técnicos e demonstrações e até degustações de café, a agenda de actividades promete não desiludir todos os apreciadores de café. O bilhete diário, à venda na Ticketline e nos pontos de venda habituais, custa 5€. Por 9€ também tem direito a uma caneca, um avental, um saco e ao livro Portuguese Coffee – A Blend of Stories.

Os bilhetes já adquiridos serão válidos e não necessitam de ser trocados para a próxima data do evento, sendo que só será permitida a entrada no dia correspondente (sexta, sábado ou domingo). Caso pretenda a devolução do dinheiro e tenha comprado através de um posto aderente da Ticketline, terá de se dirigir ao mesmo local. Se a compra tiver sido feita directamente através do site da Ticketline, a empresa fará o respectivo contacto através de e-mail.

Fábricas L e XL da Lx Factory. Sex 14.00-20.00 e Sáb-Dom 10.00-20.00. 5€/bilhete diário.

+ Benfica cria serviço de entregas ao domicílio a grupos de risco

+ Coronavírus: últimas notícias e boas práticas