Lisbon Collection. Vista a camisola e traga a cidade ao peito

Se é um alfacinha brioso, não procure mais o que vestir. Depois do Porto, a marca portuguesa Nazareth Collection dedica uma colecção a Lisboa, com imagens captadas por drone.

Vestir a Calçada dos Descobrimentos, o casario de Lisboa, o Rossio ou o Campo Pequeno. São estes os padrões disponíveis nesta linha feita de novíssimos estampados fotográficos. É para o menino e para a menina e contempla diferentes peças, dos lenços e tops às t'shirts e túnicas.

Trazer a cidade bem perto do coração é o conceito da marca Nazareth Collection, de Márcia Nazareth, responsável criativa, que este Verão (e depois de já ter retratado o Porto) destaca a luz de Lisboa, que “se torna uma mais valia quando fotografada do topo”.

Do topo? Isso mesmo. As imagens estampadas foram captadas por drone no Verão passado e submetidas a inúmeros testes de design e têxteis até atingir a proposta final. De resto, este já era um aspecto distintivo do projecto têxtil 100% nacional, e que utiliza imagens originais e de alta definição, aplicadas a 360º na frente e costas de cada peça.

A nova colecção recorre a Lyocell, "uma fibra têxtil sustentável, que alia conforto e compromisso ambiental". Todo o processo criativo é manual. "Da imagem ao fabrico da malha. Do corte à costura. Da embalagem até ao cliente".

Quanto a preços, variam variam entre os 35€ (lenço pequeno) e os 65€ (túnicas). Pode comprar online e aproveitar os descontos do Dia da Mãe.

