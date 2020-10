Lisbon Film Orchestra diz que o Natal está a chegar mas em formato online

Neste período de incertezas, a música e o cinema continuam a ser o escape perfeito – e “nem o Natal se fazia” sem um concerto da Lisbon Film Orchestra. É a própria que o diz no cartaz de apresentação de “Christmas is coming to town”, um espectáculo com transmissão em directo, para ver a partir do conforto de sua casa, no primeiro sábado de Dezembro, dia 5, às 21.30.

A partir dos Atlântico Blue Studios, a orquestra portuguesa, dedicada a interpretar músicas de grandes filmes, promete uma proposta para toda a família, com as muito apreciadas canções da Disney, musicais e clássicos da música de cinema. Este concerto de Natal contará com a presença de uma dúzia de elementos, inclusive o carismático maestro Nuno de Sá e as cantoras convidadas Ana Margarida e Patrícia Duarte.

A organização revela ainda que haverá mais surpresas para “proporcionar um concerto mais intimista e de proximidade com os fãs, seguidores e apaixonados por música e cinema”. Com a duração de uma hora, basta comprar um bilhete único de 9€, através da plataforma “live stage” da Ticketline.

Online. Sáb 21.30. 9€.

