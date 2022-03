Lisbon Film Orchestra evoca clássicos da Disney em concerto

O Campo Pequeno, em Lisboa, e o Pavilhão Rosa Mota, no Porto, vão receber o novo espectáculo da Lisbon Film Orchestra no próximo mês de Maio. Os temas de O Rei Leão, A Pequena Sereia, Mary Poppins, A Bela e o Monstro e Aladdin vão ouvir-se no concerto Magical Music From The Movies. Em palco, vão estar quatro cantores e 55 músicos, sob a direcção do maestro Nuno Sá.

As primeiras sessões deste espectáculo musical, que inclui projecção de imagens dos filmes, estão marcadas para 7 de Maio, às 16.00 e às 21.00, no Campo Pequeno, em Lisboa. Seguem-se mais duas sessões, a 14 de Maio, novamente às 16.00 e as 21.00, mas no Porto, na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota.

Os bilhetes, já à venda na Ticketline e nos locais habituais, custam entre 18€ e 35€.

Campo Pequeno (Lisboa). 7 de Maio, Sáb 16.00 e 21.00. Pavilhão Rosa Mota (Porto). 14 de Maio, Sáb 16.00 e 21.00. 18€-35€.

