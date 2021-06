Lisbon Legends: um espectáculo imersivo para ver em família

As Ruínas do Carmo viraram galeria a céu aberto. Prepare-se para abrir uma caixinha de histórias: o narrador é o ilustríssimo Fernando Pessoa.

Esta “caixa de memórias” não tem tampa, mas sim um enorme céu estrelado por cima. Pode encontrá-la (e entrar lá para dentro) nas ruínas da Igreja do Convento do Carmo até 20 de Julho, período em que o icónico monumento se transforma em palco de uma das mais recentes experiências imersivas do atelier criativo OCUBO. Chama-se Lisbon Legends e é um espectáculo multimédia em 360º, com banda sonora original de Noiserv.

Conhecido pela realização de instalações interactivas e espectáculos de videomapping, como o premiado Lisbon Under Stars, o atelier OCUBO tem vindo a apresentar vários projectos um pouco por todo o país. Com direcção artística de Nuno Maya, esta nova proposta convida as famílias a sonhar, à boleia das lendas e mistérios das sete colinas de Lisboa, que são parte da história e da memória do povo português, bem como marcas intemporais da cidade. “Um pouco inspirado em O Fabuloso Destino de Amélie, em que ela encontra uma caixinha de memórias e procura entregá-la ao dono para o ver emocionar-se, também quisemos abrir uma caixinha cheia de histórias sobre a cidade”, conta-nos Nuno, que fez um trabalho de pesquisa profundo, com a sua equipa e a consultoria de Célia Pereira, conservadora do Museu Arqueológico do Carmo.

OCUBO

Da Colina de Santa Catarina à das Chagas, Fernando Pessoa (Pedro Lamares) será o guia de serviço, acompanhado pelo seu heterónimo Alexander Search, um corvo majestoso e astuto, que não só é símbolo de Lisboa como dá ao projecto carácter bilíngue. Assumem ainda o papel de figuras históricas ilustres, como D. Maria II e Luís de Camões, as actrizes Maria Botelho Moniz e Marina Albuquerque e os actores Ricardo Carriço, Joaquim Horta, Pedro Laginha, Diogo Mesquita, Carlos Vieira de Almeida e André Gago. “Criámos uma espécie de teatro virtual gigante, projectado a toda a volta. O espectador está no centro da acção”, revela Nuno. “O espectáculo comunica muito bem com adultos e crianças. Do ponto de vista dos miúdos, temos alguém a contar-lhes uma história. Não é um espectáculo abstracto, mas terra a terra, onde se aprende imenso sobre Lisboa, com personagens de oito metros de altura.”

Nas projecções, poderemos conhecer, por exemplo, a rainha enfurecida por Ulisses, o cavaleiro Martim Moniz, que morreu entalado entre as portas do Castelo de São Jorge, ou a reconstrução pós-sismo de 1755, o mesmo que deixou o Convento do Carmo em escombros. No final, a pergunta-chave: terá mesmo Lisboa sete colinas? Ou, espante-se, poderá haver mais uma? “Antes de a nossa viagem terminar, Frei Nicolau tem um segredo para nos revelar”, avisam na sinopse de Lisbon Legends, que vamos poder ver, quase até ao final do próximo mês, de segunda-feira a sábado, sempre às 21.00.

Os bilhetes encontram-se à venda online e no próprio local do evento, a partir das 16.00. Os preços começam nos 11€ por pessoa, para famílias com dois adultos e pelo menos uma criança com mais de quatro anos. A lotação é de 200 lugares fixos, que respeitam a distância regulamentar de dois metros.

Ruínas do Carmo. Seg-Sáb 21.30. 11€-16€. Grátis até aos três anos.

