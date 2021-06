Exposição imersiva de Michelangelo e Da Vinci inaugura em Julho

A nova exposição da Immersivus Gallery Lisboa, no Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras, junta dois importantes artistas do Renascimento debaixo do mesmo tecto.

Após o sucesso da Immersivus Gallery no Porto, nasceu em Lisboa, no Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras, uma réplica desse espaço dedicado a experiências imersivas. A exposição actualmente patente é dedicada a Monet e Klimt, mas o atelier OCUBO prepara-se para inaugurar uma nova proposta na próxima quinta-feira, 1 de Julho: “Il Divino Michelangelo & Il Genio Da Vinci”.

“O Renascimento foi um período pródigo em matéria de criatividade artística, nas suas múltiplas manifestações. O conceito para a presente exposição bebeu dessa fonte de inspiração. Evocar Da Vinci e Michelangelo sob a forma de uma exposição imersiva é, no nosso entender, mais um contributo para o conhecimento ainda mais generalizado da obra destes autores”, esclarece Nuno Maya, director criativo do atelier OCUBO, conhecido pela criação de projectos de videomapping.

Inspirada na criação artística de dois grandes artistas renascentistas, a viagem começa pelo legado de Michelangelo (1475-1564). A obra do artista é percorrida desde os primórdios da sua actividade criativa, passando pelas influências que o marcaram nas diversas vertentes artísticas: pintura, escultura e arquitectura. Na paleta digital criada pelo OCUBO são exibidas várias das suas obras icónicas, como a mão do fresco de A Criação de Adão (1511) ou as esculturas de David (1501), Baco (1596) e Pietà (1498). Constam, também, referências ao conjunto de pinturas que figuram no tecto da Capela Sistina (1508-1512), onde é possível observar O Dilúvio e O Julgamento Final.

A experiência, que já esteve em exibição no Porto, prossegue com a origem das ideias de vanguarda de outro génio, Leonardo Da Vinci (1452-1519). Por via de um espectáculo visual, contemplamos a mente do visionário artista, com recurso aos seus escritos, pesquisas, invenções e estudos — onde se incluem o Codex Leicester e o Codex Atlanticus —, até às suas principais obras, com destaque para o Homem Vitruviano (1490), A Última Ceia (1495-98) ou a Mona Lisa (1503-06). Não faltam, também, referências a algumas pinturas de cunho cristão, como A Anunciação, Salvator Mundi ou São João Batista, assim como à Batalha de Anghiari, uma das suas obras mais enigmáticas.

Ainda sem bilhetes à venda, esta nova exposição deverá funcionar, a partir de 1 de Julho, em alternância horária com a “Impressive Monet & Brilliant Klimt”, patente no mesmo espaço até 29 de Agosto. Para mais informações, basta consultar o site da Immersivus Gallery Lisboa ou contactar a organização através de e-mail (info.lisboa@immersivus.com) ou telefone (910 658 479).

