Lisbon Tattoo Rock Fest: tatuagens, concursos, música e um freak show na Altice Arena

Há fanáticos para tudo, até no que toca à hora de deixar marcas no corpo. O Lisbon Tattoo Rock Fest, uma das maiores convenções internacionais de tatuagens, está de regresso entre os dias 23 e 25 de Novembro. O encontro está marcado para para a Sala Tejo, na Altice Arena.

A convenção internacional de tatuagens traz à capital mais de duas centenas de tatuadores que se reúnem para trocar ideias com profissionais, amantes e curiosos deste universo.

Para quem vai em trabalho pode ficar a conhecer as novas tendências, técnicas e produtos da indústria ao longo dos vários stands do festival.

Agora vamos à arte: haverá um concurso de tatuagens que decorre ao longo dos três dias, sendo que no dia 25 há um prémio final disputado entre os vencedores de cada dia. Estão em jogo categorias como melhor lettering, melhor tatuagem oriental ou melhor retrato.

Para dar ânimo à festa, há concertos das bandas Bizarra Locomotiva e Son of Cain, no dia 23, dos V8 Wankers, Anarchicks e dos Hills Have Eyes no dia 24 e, no último dia de Lisbon Tattoo Rock Fest, actuam os Sheer Terror e a Patrulha do Purgatório.

E no meio de tinta permanente e agulhas ainda há um freak show, promovido pelo grupo Ascendus.

Altice Arena. 23 a 25 de Novembro. 10€ (bilhete diário) e 25€ (passe geral).

