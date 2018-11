Os melhores estúdios de tatuagens em Lisboa

É a Franjarte, uma loja que vende franjas, borlas, cordões e puxadores (em bom rigor uma sirgaria/ passamanaria) que dá as boas-vindas a quem passa a porta do número 234 da Rua dos Fanqueiros em direcção a um verdadeiro Fiasco. Vai-se direitinho ao 2.º piso, mas não pense que vai ao engano – é mesmo assim e Fiasco só de nome, sem presságios desastrosos à vista. Este é o novo estúdio de tatuagens da cidade. Lá dentro, o trabalho divide-se entre quatro tatuadores de uma nova vaga artística, aquilo a que chamam de tatuagem contemporânea, com o mesmo rigor de sempre mas maior liberdade de criação. E não há repetições: cada tatuagem é única. No Fiasco, além da sala comum, há quatro estúdios, cada um de seu tatuador, que funcionam de forma independente. São eles Cíntia Coutinho (Espirro), Charleine Boieiro (Françoise Tattoo), Luana Saldanha (Lixo.Eletrónico) e Luís Julião (Tattoos You Will Regret), nomes para procurar no Instagram.