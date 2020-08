Lisbon Under Stars: o videomapping imersivo regressa às ruínas do Carmo

O premiado Lisbon Under Stars, criado pelo ateliê OCUBO e o Museu Arqueológico do Carmo, está de volta às Ruínas do Carmo. O bilhete promocional, já à venda, custa 10€.

Não deixe passar a oportunidade de ver ou rever Lisbon Under Stars entre 20 de Agosto e 31 de Outubro. A experiência sensorial de 360º, que o leva numa viagem ao longo de mais de 600 anos de história da cidade de Lisboa, promete transformar mais uma vez as paredes das Ruínas do Carmo em telas tridimensionais através de projecções multimédia e efeitos visuais.

A narração é de Catarina Furtado, mas às projecções multimédia aliam-se ainda a dança e a música, com a Companhia Clara Andermatt, a Companhia Nacional de Bailado e nomes como Salvador Sobral, Mariza, Teresa Salgueiro e até a Orquestra de Câmara da GNR.

No centro dos acontecimentos, desde a Batalha de Aljubarrota aos dias de hoje, o público poderá circular livremente pelo espaço, para ver, ouvir e apreciar diferentes perspectivas e envolver-se nesta vivência audiovisual e sensorial, “que tem sempre lá no alto as estrelas a lembrar-nos da verdadeira dimensão do Universo e da nossa condição humana no espaço e no tempo”, segundo a organização.

Desta vez há duas sessões por dia, narradas em inglês e português, de segunda-feira a sábado, às 21.00 e às 22.00. Só tem de escolher a que horas quer andar de cabeça no ar. Os bilhetes já estão à venda e custam 10€ (campanha especial).

Para garantir a segurança do público e de todos os envolvidos, será obrigatório usar máscara (caso se esqueça da sua, terá direito a uma de oferta no local) e respeitar o distanciamento social de dois metros. O espaço, que terá a sua lotação máxima reduzida, estará dotado de um tapete de desinfecção bacteriana para os pés à entrada, bem como de dispensadores de desinfectante à entrada e saída.

Largo do Carmo. Seg-Sáb 21.00 e 22.00. 10€. Grátis até aos cinco anos.

