Lisbon Week regressa em Janeiro com passeios meditativos e de bicicleta, concertos e visitas

As inscrições para as actividades já estão abertas, sendo as vagas limitadas para que sejam cumpridas todas as normas.

O bairro é Alcântara numa edição diferente do habitual da Lisbon Week que, desta vez, acabou por ser repartida ao longo de cinco meses entre o online o mundo real. O novo ano arranca com nova programação dedicada à zona natural e verdejante do bairro com passeios meditativos, visitas botânicas, concertos e workshops, a partir do fim-de-semana de 9 e 10 de Janeiro.

Naquele que é o terceiro eixo de apresentação da freguesia de Alcântara – como está dividida também a programação da Lisbon Week –, o evento decidiu que incidisse no pulmão da cidade, uma zona de natureza do bairro. “Verde é a cor da esperança e é também a cor do futuro, no sentido em que a ligação com a natureza, o respeito pelo ambiente e a sua valorização são cada vez mais importantes. Começamos o ano com esperança de que tudo ficará bem e damos o nosso contributo para a valorização do que é mais importante: o equilíbrio interior”, diz em comunicado afirma Xana Nunes, fundadora da LisbonWeek.

O programa começa com no Instituto Superior de Agronomia (ISA) com um passeio meditativo em parceria com a Renature, que vai proporcionar uma experiência de “forest therapy” ao longo de uma caminhada guiada de duas horas. O objectivo é desacelerar e despertar os sentidos para poder usufruir de uma ligação sensorial e consciente com a natureza. O passeio (15€) está marcado para as 10.00 dos dias 9 e 10 de Janeiro.

Exatamente nos mesmo dias e à mesma hora, acontece outro passeio no passeio ISA Parque Botânico e Ambiental que junta a vertente histórica à florestal e até à agrícola da cidade. É um passeio (15€) conduzido pela professora Ana Luísa Soares, arquitecta paisagista e pelo historiador Pedro Sequeira, e que ao longo de duas horas percorre uma série de locais desde os interiores do ISA ao Jardim da Rainha, Pavilhão de Exposições, Terra Grande, as vinhas e o pomar, terminando num concerto no Anfiteatro de Pedra (12.00; 10€) com Magupi, nome artístico de Márcio Pinto, que trará uma coleção instrumental, com marimbas, balafons, dununs e djembés.

No fim-de-semana de 23 e 24 de Janeiro, a Lisbon Week volta à carga no ISA com mais actividades. Ao longo dos dois dias haverá passeios de bicicleta com audioguia pelo local, mas há mais: a partir das 10.00 há uma visita ao herbário do ISA, com explicações detalhadas sobre a utilização actual do espaço. No dia 24 de Janeiro, está ainda marcado um workshop de desenho com Fernanda Lamelas (10.00) e mais tarde nesse dia haverá um concerto meditativo com Sacred Winds, no Observatório Astronómico de Lisboa (18.30).

