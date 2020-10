LisbonWeek muda-se para Alcântara com passeios de barco, visitas e programação online

A programação estará dispersa no calendário até Fevereiro e vai sendo anunciada ao longo dos meses, sempre com programação digital a acontecer.

Pôr a descoberto o que ainda é segredo para muitos na cidade. A LisbonWeek adapta-se aos novos formatos e regressa a partir de 31 de Outubro com uma edição que se divide entre transmissões online e visitas e passeios presenciais, sendo Alcântara o bairro de eleição. A programação estará espalhada pelo calendário até Fevereiro.

Este ano as coisas mudaram e os eventos tiveram de acompanhar a mudança para continuarem vivos. A LisbonWeek não foi excepção e nesta edição chega-nos dispersa ao longo de cinco meses, com lotação limitada e com actividades adaptadas aos tempos pandémicos. “A LisbonWeek optou por dispersar as actividades, de forma a que todos, presencialmente ou no conforto dos seus lares, possam descobrir Alcântara. Esta será, assim, a versão mais intimista e exclusiva de todas as edições da LisbonWeek, com algumas experiências com acesso limitado”, explica em comunicado Xana Nunes, presidente e directora da plataforma LisbonWeek.

Nesta edição, a organização decidiu dar destaque a uma expressão artística e, desta vez, foi a dança a escolhida. “O toque, o recolhimento, a celebração de liberdade e proximidade serão apresentadas numa série de performances que, como sempre, ajudarão a redescobrir o património mais escondido da cidade”, refere ainda Xana.

O primeiro fim-de-semana de eventos presenciais acontece a 31 de Outubro e 1 de Novembro com uma visita ao Pilar 7, na companhia do historiador Pedro Sequeira que contará a história de Alcântara e da Ponte, vistas do interior, e do topo, deste pilar da Ponte 25 de Abril. As visitas acontecem em pequenos grupos de 10 pessoas, de hora a hora, e os visitantes podem ainda assistir a uma performance de dança na sala de espelhos, onde haverá um espectáculo imersivo com uma bailarina. Esta actividade acontece nos dois dias entre as 10.00 e as 18.00 (6,50€ por pessoa).

O segundo fim-de-semana decorre entre 14 e 15 de Novembro com um passeio de barco catamaran à vela pelo Tejo. O passeio será acompanhado também pelo historiador Pedro Sequeira que falará das histórias de Alcântara e da ponte, vistas do rio. No barco, os participantes podem ainda assistir a performances de bailado que celebram a liberdade de movimentos. O passeio, que começa às 11.00, dura duas horas e o barco tem capacidade para um grupo de 40 pessoas (20€/pessoa).

O site e redes sociais da LisbonWeek vão sendo actualizados já com conteúdos online sobre o bairro de Alcântara, como podcasts e entrevistas.

A partir destas datas, a organização vai divulgando o restante programa previsto para os próximos meses até Fevereiro. Os bilhetes para as actividades já em plano estão à venda na Ticketline.

