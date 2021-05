LisbonWeek promove visitas imersivas com audioguias

Acha mesmo que conhece o Chiado e a Baixa? A pergunta é da Associação Actu, promotora da LisbonWeek, que resolveu criar audioguias para promover visitas imersivas por diferentes percursos da Grande Lisboa. O primeiro, já disponível para compra na plataforma Livestage da Ticketline, está disponível até 17 de Junho, apenas em português. Mas já estão a ser preparadas mais propostas noutras línguas.

Para ter acesso a este novo percurso áudio, que o leva do Largo de Camões à Praça do Comércio, basta comprar um bilhete (7€) e a partir desse momento e até 17 de Junho poderá ouvir o audioguia as vezes que quiser. “Esta é uma experiência imersiva que o vai levar a percorrer a história e as curiosidades destes bairros centrais, das suas lojas e monumentos, das personalidades que aí se tornaram imortais, em total liberdade”, lê-se em comunicado. “Autonomamente e em segurança, ao seu próprio ritmo, apenas tem que descarregar o áudio e seguir o seu passeio acompanhado pelo historiador Pedro Sequeira.”

Em breve, ainda durante este Verão, vão ser lançados mais três trajectos, para públicos internacionais, em inglês, espanhol e francês. E, se preferir a companhia de um guia de carne e osso, aproveite para fazer caminhadas românticas em Sintra nos dois últimos domingos do mês de Maio, dias 23 e 30, entre as 14.30 e as 16.30.

De São Pedro a Seteais, poderá conhecer os trilhos menos conhecidos de Sintra e desvendar os mistérios que o monte da lua esconde entre os penedos e as árvores. Os bilhetes (11€) estão disponíveis na Ticketline.

