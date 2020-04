Live Chef: aqui discute-se comida à distância de um ecrã

O chef do restaurante do Torre de Palma Wine Hotel quis continuar a dar atenção aos projectos da gastronomia nacional neste período excepcional e criou uma rubrica para dar voz aos chefs cuja actividade se alterou.

Filipe Ramalho, chef do restaurante Basilii, do Torre de Palma Wine Hotel, no Alentejo, lançou, há um mês, o Live Chef, um projecto de conversas sobre gastronomia. “A ideia surgiu pois vi que estaríamos um longo período isolados”, explica. Para fazer face ao momento actual, o cozinheiro convida dia sim, dia não, às 17.00, outros cozinheiros para falarem sobre vários temas na sua página do Instagram.

“Divulgar o trabalho de cada um, saber um pouco mais sobre o percurso de cada chef e as suas inspirações, o que os leva a praticar determinados tipos de cozinha” é o objectivo das sessões com uma duração de meia hora. Estas conversas, defende o chef, são uma oportunidade “de passar uma mensagem ao público de que nem todos beneficiam no dia-a-dia ”. Por lá já passaram 12 chefs e pasteleiros, entre eles Vítor Adão, do Plano, Henrique Mouro (ex-Bica do Sapato) ou Miguel Peres, do Pigmeu. O que surpreende o criador da iniciativa e quem nela participa “é a interacção do público”. Fazem uma série de perguntas espontâneas, vendo-as respondidas de forma descontraída pelos chefs.

André Lança Cordeiro, do Essencial, em Lisboa, será o convidado desta terça-feira. Seguir-se-á Filipe Rodrigues (dia 23), da Taberna do Mar, em Lisboa; Rodrigo Castelo (28 de Abril) da Taberna O Balcão, em Santarém, e Rafa Costa e Silva, chef do Lasai, no Rio de Janeiro, onde se irá tentar perceber como está a restauração brasileira a passar por esta experiência transformadora.

Caso não consiga assistir aos directos no Instagram, pode consultar todos os vídeos no youtube do ETASTE, plataforma digital da Inter Magazine.

+ Uma receita por dia