Livraria Plutão oferece um conto por dia na caixa de email

A Livraria Plutão, micro-editora independente, anda diariamente a puxar pela imaginação para lhe oferecer pequenas histórias via email.

"Grandes histórias, enredos complexos, personagens fortes, diálogos apaixonantes." É isto que não promete o clube que está em marcha desde 13 de Março. "O que vai receber na sua caixa de e-mail são micro-contos modestos que procuram resposta a questões mais práticas, como "O que diria uma meia de descanso a uma meia de desporto se se encontrassem por acaso no tambor da máquina de lavar?".

O humor faz parte do ADN desta pequena editora portuguesa, responsável por livros como O Apocalipse das Cedilhas, “história que imagina um mundo em que as cedilhas desaparecem”, de Luís Leal Miranda e ilustrado por Mari; ou As Doenças das Plantas Artificiais, “um livro a sério sobre doenças imaginadas de plantas a fingir”, também de Luís Leal Miranda, com ilustrações de Tiago Galo.

Em tempos de coronavírus, a Livraria Plutão decidiu oferecer um mini-conto por dia a quem assinar a sua newsletter. É assim que o leitor garante o acesso a uma pequena história por dia que lhe é enviada por email, uma oferta que irá continuar até ao final da quarentena. Para fazer parte do Clube de Leitura da Livraria Plutão só tem de seguir este link.

A Livraria Plutão descreve a iniciativa como uma “versão moderna e constrangedoramente modesta do Círculo de Leitores”. Sendo que mesmo após o período de quarentena continuará a entretê-lo com uma história por semana.

