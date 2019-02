Livraria solidária de Carnide celebra aniversário com promoções e oferta de livros

Carnide reforçou a sua veia literária com a abertura da Livraria Solidária, um projecto levado a cabo pela Boutique da Cultura. Esta sexta-feira apagam-se as velas do primeiro aniversário da iniciativa com um horário alargado, promoções e o lançamento de um livro.

Durante o dia de sexta, 22, a livraria vai estar aberta até mais tarde do que é habitual, entre as 11.00 e as 23.00, para celebrar um ano de existência – ao longo de doze horas, na compra de dois ou mais livros, oferecem-lhe outro. Os livros vão estar à venda por preços acessíveis (no máximo até 5€) e as receitas revertem a favor de projectos culturais e de intervenção comunitária associados à Boutique da Cultura.

Para as 21.00 está marcado o lançamento do livro Bairros de Lisboa, editado pela Boutique e resultado de um concurso literário e outro de fotografia. O livro reúne textos e fotografias de bairros lisboetas como Alfama e Bairro Alto, retratando algumas histórias de pessoas que neles habitam.

A livraria está instalada num edifício da Santa Casa da Misericórdia, mesmo em frente ao da Junta de Freguesia de Carnide, e serve de apoio a toda a comunidade e aos que se quiserem juntar — isto porque tudo funciona a título voluntário. O financiamento inicial surgiu do programa BIP-ZIP (Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária) da Câmara Municipal de Lisboa, tendo sido um dos projectos apoiados na edição de 2017. A livraria solidária arrancou com um catálogo de quase sete mil livros, vindos de particulares e doações de muitas bibliotecas, que são vendidos por valores simbólicos. Qualquer pessoa, independentemente da sua área de residência, pode visitar a livraria, assim como doar os livros que pretender.



Rua General Henriques Carvalho, 3. Seg-Sex 14.30-19.30 e ao primeiro sábado de cada mês.

