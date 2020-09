Livro de Ljubomir na corrida aos Gourmand World Cookbook Awards

Editado em 2018 pela Casa das Letras, Bistronamia – No Bistro Como em Casa, o quinto livro do chef Ljubomir Stanisic, está na lista final de candidatos a livro do ano na Autumn Harvest List, dos Gourmand World Cookbook Awards 2020 – uma espécie de Óscares dos livros de cozinha. Os vencedores serão anunciados em Junho de 2021, em Paris.

O livro, elaborado em parceria com Mónica Franco, sua mulher, não é apenas um livro de receitas, “embora as 300 páginas tenham mais de 100, tanto de comida como de cocktails”, detalha uma nota enviada pela editora. Além desta componente dita mais tradicional, a obra foca-se no restaurante Bistro 100 Maneiras, que este ano celebra uma década de existência. “Fala-se de arte e música, de pessoas que nos marcam todos os dias, de amigos. É resultado de trabalho sério, mas quer sobretudo fazer sorrir. Tem histórias dos bastidores, contadas por quem as vive todos os dias”.

José Quitério, um dos mais reputados críticos gastronómicos nacionais, assina o prefácio falando do chef jugoslavo como “um persistente lutador, de convicções firmes e estruturadas. Um duro que transmite força mental e física, de sorriso rasgado e gargalhada franca. Homem inteiro, frontal, de olhar direito, capaz do gesto mais terno e da actuação mais generosa e solitária. É a sua maneira de ser e de viver”.

O chef chegou a Portugal em 1997 e abriu o primeiro restaurante em 2004. Co-autor dos dois livros Papa Quilómetros (2011 e 2014) e de 100 Cocktails 100 Maneiras (2016), é também conhecido pela sua participação em programas de televisão: foi jurado do primeiro Masterchef Portugal, co-autor e protagonista do programa Papa Quilómetros. Em 2017, tornou-se mais conhecido do público graças ao seu papel na versão portuguesa de Pesadelo na Cozinha, na TVI. Em breve terá um novo programa na SIC.

