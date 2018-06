Livro mostra as lojas históricas de Lisboa através de ilustrações

Depois do livro Lisboa por Urban Sketchers, a Zest Books volta a juntar-se à comunidade de ilustradores, mas agora para desenhar dezenas de lojas históricas de Lisboa.

A Comunidade da Urban Sketchers Portugal (USkP), um conjunto de talentosos observadores urbanos, foi desafiada no início do ano passado pela plataforma Círculo das Lojas de Carácter e Tradição de Lisboa a desenhar todas as lojas históricas da cidade. A ideia era que no futuro servissem de esboço para vários tipos de iniciativas, como exposições, divulgação em múpis, postais ou mesmo uma edição em livro – que agora vai ver a luz do dia e que se chama Lojas Históricas em Lisboa.

A ideia começou a ser desenhada na plataforma de crowdfunding PPL e foi um sucesso. O livro, com a chancela da editora Zest, é lançado esta quinta-feira às 18.00 no Museu de Lisboa – Palácio Pimenta (Campo Grande). E nele vai encontrar cerca de 40 lojas históricas, com contactos, coordenadas GPS, horários, curiosidades e segredos sobre cada uma delas. A edição estará disponível em três idiomas (português, inglês e francês) e inclui um mapa da cidade com a localização das lojas. O objectivo é que este pequeno álbum contribua para "a permanência, promoção e valorização dos espaços que melhor representam o comércio tradicional da cidade de Lisboa e da sua riqueza patrimonial e histórica", lê-se numa nota enviada pela editora.

