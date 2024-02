Tinha seis anos quando aprendeu a ler e a fazer crochet. Agora, aos 28, Catarina Marques é o rosto por trás da Cate & Ginger, uma marca de acessórios feitos à mão, com designs inspirados em capas de livros. A colecção mais recente, Valentine, evoca o espírito romântico de Magnolia Parks, de Jessa Hastings, e Era Uma Vez Um Coração Partido, de Stephanie Garber. “Adoro poder tornar um livro que foi importante para alguém numa peça que a pode acompanhar para todo o lado”, diz-nos a criativa portuguesa, que aceita encomendas personalizadas. Catarina já tem peças à venda na livraria Greta, nos Anjos, e prepara-se para lançar uma sweatshirt bordada.

Quando a ideia nasceu, Catarina já era conhecida como Cate & Ginger nas redes sociais, como no Instagram e no Youtube, onde costuma partilhar as peças que faz, inclusive com recurso a retalhos que sobram do seu trabalho como modelista têxtil. Mas estava longe de imaginar que o sucesso seria tal que o crochet poderia vir a ser mais do que uma actividade dos tempos livres. “O ano passado, uma rapariga americana viu uma malinha que eu tinha feito para uma amiga e pediu-me para fazer uma para ela”, partilha, relembrando como, mais tarde, percebeu que as cores escolhidas, verde e rosa, eram exactamente as mesmas presentes na capa do livro que andava a ler.

© Cate & Ginger Esta malinha é inspirada em ‘Bunny’, de Mona Awad

Se no início começou por apostar em designs abstractos, como o que fez a pensar em Yerba Buena, de Nina LaCour, ou Ainda Bem Que a Minha Mãe Morreu, de Jennette McCurdy, agora explora mais as formas presentes nas capas dos livros, como o coelho que aparece em diferentes edições de Bunny, de Mona Awad. “Sou uma apaixonada por livros e, para mim, as capas são tão importantes quanto o interior”, confessa Catarina, que começa sempre por desenhar o projecto. Além de definir as cores e as formas que pretende explorar, é importante decidir que detalhes vão ser feitos em crochet e quais vão ser bordados. Se a peça a trabalhar for para uma encomenda personalizada (40€-50€), tenta pensar em até três propostas para que o cliente possa escolher a sua favorita. Mas, claro, uma capa detalhada é sempre uma melhor fonte de inspiração.

O desenho é, claro, só o primeiro passo. “Os detalhes bordados é que são livres. Vou olhando para o desenho e fazendo da melhor forma para expressar aquilo que quero”, explica. “A parte do crochet é sempre bastante lenta, porque a linha é fina e são necessários muitos pontos para chegar aos tamanhos desejados. Quanto mais cores estiverem envolvidas, mais lento é o processo.” O mais fácil, desvenda, é mesmo colocar o forro, porque é a única parte em que recorre à máquina de costura. O resto é tudo à mão.

© Cate & Ginger

A verdade é que Catarina gosta que as suas peças demorem. Diz que os detalhes são importantes e que faz questão de não comprometer a sua visão artística, mesmo quando isso significa que tem de investir mais tempo na concretização de uma peça. Em média, demora oito horas para fazer uma book bag em crochet. Até hoje, a que deu mais trabalho foi uma inspirada em The Bone Season, de Samantha Shannon, que tem “dois lados diferentes” e vários detalhes bordados. Já a que saiu mais naturalmente, foi a que fez para a youtuber e podcaster Salomé Santos, que evoca O Livro do Hygge, de Meik Wiking. “Como tenho o livro, escolher as cores tornou o processo mais simples.”

Além das malas para levar ao ombro, Catarina também cria bolsas para livros e carteiras – e a inspiração não vem só de autores internacionais. A portuguesa Rita da Nova entrou na lista à conta da sua estreia literária, As Coisas Que Faltam. Entretanto, apesar de ter acabado de lançar a Valentine’s Collection, que conta com seis peças com preços entre os 18€ e os 50€, já está a pensar no próximo lançamento: “uma sweat com um bordado nas costas a dizer ‘Book Cover Critic’ [crítico de capas de livros, em português]”. Mas, avisa, o foco são e continuam a ser as peças em crochet. O objectivo é estar presente em mais livrarias portuguesas e no estrangeiro. “É nas livrarias que está o meu público e ver as peças ao vivo tem um impacto completamente diferente.”

© Cate & Ginger Exemplos de peças da Valentine's Collection

Actualmente, além de receber encomendas online, através do seu site, é possível encontrar acessórios Cate & Ginger na Greta, nos Anjos. “O grande sonho”, remata, “é conseguir crescer ao ponto de precisar que a minha mãe se junte a mim, para me ajudar com as encomendas. Foi com ela que aprendi e ganhei a paixão pelo crochet, por isso seria a parceira perfeita.”

