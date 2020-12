Lixo natalício: guarde tudo em casa até dia 26 de Dezembro

O Natal é um dos feriados mais aguardados do ano. É data de reuniões familiares (este ano, com extrema cautela), de bons comes e bebes, mas também significa muito desperdício relacionado com o desembrulhar dos presentes natalícios. A boa notícia é que o plástico e o cartão não cheiram mal, por isso não será muito incómodo arrumar tudo no canto de uma divisão da casa e aguardar para colocar nos ecopontos a dia 26 de Dezembro. E se acondicionar bem o lixo orgânico, nem vai dar por ele.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa informa que não haverá recolha nas noites de 24 e 25 de Dezembro, para que os trabalhadores da Higiene Urbana possam ter direito ao seu Natal. Mas a 26 de Dezembro a remoção será retomada e as equipas reforçadas para que a normalidade da limpeza na cidade seja reposta.

Nas zonas onde é feita a recolha porta-a-porta de cartão e papel às quintas-feiras, será ainda feita uma recolha extraordinária a 27 de Dezembro, domingo.

+ Na Paiva Couceiro há um mercado de Natal aberto até 24 de Dezembro

+ Leia a edição desta semana: Mesa de Natal