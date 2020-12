Na Paiva Couceiro há um mercado de Natal aberto até 24 de Dezembro

Barraquinhas de madeira, artesanato, iguarias e muito espírito natalício. Na Praça Paiva Couceiro, até dia 24 de Dezembro está aberto o Mercadinho de Natal, organizado pela Junta de Freguesia da Penha de França.

E é uma espécie de mercado volante que muda a cada semana. Ou seja, se numa semana há, por exemplo, os artigos para bebé da Mimos da Avó ou a Regionais Doce, na seguinte é a vez de marcas como a Gata Ceramista ou a Doces do João. A lista completa está disponível aqui.

Iluminada com as tradicionais luzes da quadra, a Praça Paiva Couceiro recebe todos os dias este Mercadinho de Natal que está em funcionamento de segunda a sexta-feira entre as 10.00 e as 20.00 e sábado e domingo das 09.00 às 12.00.

Também para celebrar o Natal, mas olhando para os residentes mais novos, a Junta de Freguesia está a oferecer 200 bilhetes familiares para o espectáculo virtual do musical O Principezinho, a versão de La Féria do livro de Antoine de Saint-Exupéry que já passou pelo Teatro Politeama. Aos inscritos será enviado um email com um link e uma password que lhes dará acesso aos conteúdos durante 30 dias. As inscrições (e pedido de mais informações) fazem-se através do email cultura@jf-penhafranca.pt.

+ Leia a edição desta semana: Mesa de Natal

+ Intendente recebe feira de arte de Natal ao longo de três dias