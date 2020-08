Ljubomir Stanisic abre loja online com livros, loiças e outros produtos

Selecção de produtos foi feita por Ljubomir, do café às facas do chef, dos livros de cozinha às peças para servir entradas. Entregam em Portugal continental, ilhas e Espanha.

Ljubomir tem estado bastante presente nas vidas dos portugueses – nos seus restaurantes em Lisboa, no pequeno ecrã com o Pesadelo na Cozinha ou até nos famosos lives de Bruno Nogueira durante a quarentena. Com a abertura de uma loja online, quer estar mais próximo de quem gosta do seu trabalho e, mais, dar armas para trabalhar na cozinha ou inspirar-se.

A loja online divide-se entre produtos de cozinha, onde está o blend de café que fez em parceria com a Delta, de intensidade 9 e com notas de caramelo, frutas secas, nozes torradas e uma ligeira acidez (20€, cinco tubos de dez cápsulas) ou a linha de sais que fez em parceria com as Salinas de Rio Maior (há flor de sal, sal de limão, sal de azeitona, sal de baunilha ou sal de musgo irlandês, entre os 6€ e os 7€).

Pode apetrechar também a bancada de cozinha com estojos de 15 peças essenciais de cutelaria, numa parceria com a marca portuguesa ICEL, com lâminas com assinatura (273€), uma faca de mão pensada pelo chef e feita totalmente à mão pelo cuteleiro Telmo Roque (125€) ou pedir uma jaleca personalizada, idêntica à que o chef usa no restaurante. Com uma ilustração de Hugo Makarov (preço sob consulta).

Entre os livros encontra os títulos Bistromania – No Bistro como em casa (2018, Casa das Letras), 100 Cocktails 100 Maneiras (2015, Esfera dos Livros), Papa-Quilómetros Europa – Amor e uma autocaravana, viagens pela gastronomia (2014, Casa das Letras) e Papa-Quilómetros – Uma caminhada pela gastronomia portuguesa (2011, Casa das Letras), todos autografados.

Nas bebidas há vinhos, a primeira colheita tardia com assinatura 100 Maneiras, o rum lançado em 2019 ou a cerveja Bicho do Mato, feita em parceria com a LETRA.

E por fim, no separador “mesa”, encontrará a sardinha Ljubomir Stanisic, da Bordallo Pinheiro (18,90€), uma peça criada com a Vista Alegre ou outras peças, verdadeiras obras de arte, pensadas pelo chef e criadas por Eurico Rebelo – se já se sentou à mesa do 100, o restaurante no Bairro Alto, o mais provável é reconhecer algumas destas peças do serviço, como a pata de galinha ou o polvo (preços sob consulta).

No Instagram, o chef anunciou o lançamento da loja online com um agradecimento à equipa. A inauguração acontece no mesmo dia em que ele muda de casa televisiva – Ljubomir anunciou também esta sexta-feira, 14, que sairá da TVI para abraçar um novo e desafiante projecto na estação concorrente SIC.

www.ljubomirstanisic.pt

+ Os melhores sites para ir às compras

+ Leia já, grátis, a edição da Time Out Portugal desta semana

Share the story