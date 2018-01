Locomotiva drum’n’bass: a Kalimodjo faz 16 anos

Esta sexta-feira a promotora Kalimodjo celebra 16 anos no Estúdio Time Out, com DJ Marky e Ed Rush. Mais uma prova de que a sonoridade do título ainda não morreu. Viva o drum.

Faculdade, faculdade, porque chegaste ao fim? É sempre ela, feita locomotiva de mudança, carvão para projectar a vida adulta, o fim do trabalho por conta de outrem. A Kalimodjo, promotora de drum’n’bass nacional – com um enorme fraquinho por Lisboa – que celebra 16 anos de vida e festas, começou por lá, entre intervalos para fumar e baldas declaradas.

E nasceu com o intuito de trazer para mais perto, leia-se Lisboa e o Sul do país, uma cena drum’n’bass que reinava no Porto. “Era lá que o drum’n’bass tinha mais força. Cá já existia, com a Cooltrain Crew, etc. O que fizemos foi desenvolver essa cena lisboeta, trazendo mais artistas internacionais. E a verdade é que tudo o que fizemos na Kalimodjo foi por amor ao som”, conta Tiago Morgado, um dos donos da estrutura.

As festividades dos 16 anos da Kalimodjo arrancam esta sexta-feira no Estúdio Time Out e prolongam-se para uma segunda parte, que se realiza a 24 de Fevereiro no mesmo local. Basta ter bilhete para a primeira festa para tudo o resto virar entrada livre. Mais uma prova de que Kalimodjo está aqui para continuar, para todos, sem grandes preocupações de obtenção de lucros. “Acho que os objectivos estão a ser cumpridos. Somos muito militantes, o drum’n’bass não dá rios de dinheiro, mas é o nosso som de eleição. Mais do que interesses comerciais, queremos proporcionar bons momentos”, confessa Tiago.

A Kalimodjo é assumidamente uma promotora de drum’n’bass, sonoridade que, convenhamos, já teve mais importância na programação musical da cidade, sobretudo se recuarmos 16 anos. Mas não nos apressemos a declarar-lhe o óbito. Nada disso, o movimento, ainda que menos badalado, prossegue no seu caminho. Basta pensarmos nas Therapy Sessions, conceito criado pela Kalimodjo e que em 2017 celebrou dez anos de vida. “As Therapy Sessions são um marco da nossa actividade, sem dúvida. Foi por querermos agradar a gregos e a troianos, por querermos dar também a possibilidade de um som mais pesado, que as criámos. Chegámos a ter festas de quase quatro mil pessoas na sala grande da LX Factory. É um conceito que vingou e continua a vingar no underground lisboeta, com um público fiel; é importante para nós”, comenta.

Para esta primeira sessão de aniversário, a Kalimodjo traz dois amigos próximos: DJ Marky e Ed Rush. Ou seja, rambóia garantida.

Estúdio Time Out. Sex 23.00-07.00. 15€-20€.

