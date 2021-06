Loja pop-up da ModaLisboa regressa em Julho com descontos e peças exclusivas

Volta e meia a Associação ModaLisboa abre ao público uma loja temporária para incentivar o consumo local. Durante dez dias úteis, entre 5 e 16 de Julho, 200 peças de 11 designers portugueses vão estar dispostas em charriots para ver, tocar e comprar na Rua do Arsenal.

Behén, Carolina Machado, Constança Entrudo, Dino Alves, Duarte, Gonçalo Peixoto, Luís Carvalho, Nuno Baltazar, Olga Noronha, Ricardo Andrez e Valentim Quaresma são os criadores nacionais que terão à venda peças, muitas com desconto, sem obedecer a nenhuma estação em específico – será, antes, “uma selecção curada do espólio de cada designer”, explica a organização num comunicado.

Esta pop-up store terá também duas novidades: peças criadas em exclusivo para venda nesta loja e o lançamento da colecção Primavera/Verão de Dino Alves, que será possível conhecer e comprar de imediato, seguindo a lógica see now-buy now que se estreou em grandes desfiles de moda por todo o mundo ainda numa época livre de covid-19.

Ainda antes de 5 de Julho, o primeiro dia de abertura desta loja, poderá ir vendo no Instagram da ModaLisboa algumas das peças que estarão expostas e à venda. No total são mais de 200, entre roupa e acessórios, “criadas de forma ética e sustentável”, reforçam.

As portas estarão abertas entre as 11.00 e as 19.00 durante os dias úteis e as visitas são limitadas à lotação do espaço. Já sabe: máscara de protecção individual no rosto, desinfectante a postos e saco de pano a tiracolo. Boas compras.

Rua do Arsenal, 25. Seg-Sex 11.00-19.00.

