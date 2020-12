Lojas do Centro Cultural de Belém saem à rua já este fim-de-semana

Os lojistas do CCB vão sair à rua nos próximos dois fins-de-semana, para promover compras de Natal ao ar livre e em segurança.

O Centro Cultural de Belém vai ter uma espécie de mercado de Natal ao ar livre já este fim-de-semana, 12 e 13 de Dezembro, das 09.30 às 13.00. O objectivo é levar o interior de algumas lojas para o exterior e promover as compras ao ar livre, com respeito por todas as recomendações da Direcção-Geral da Saúde.

“Face ao momento que vivemos e de forma a dinamizar os espaços CCB, este ano decidimos convidar todos os lojistas e a bilheteira do CCB a sair à rua”, lê-se em comunicado sobre a iniciativa, que se repete no fim-de-semana de 19 e 20 de Dezembro, à mesma hora.

As galerias comerciais vão estar todas abertas, mas as localizadas perto do caminho pedonal vão “sair à rua”, nomeadamente a Bertrand, a Arte Periférica, o Centro Português de Serigrafia, a Padaria da Esquina e os Mercadores de Memórias.

Além desta proposta, o Centro Cultural de Belém lança mais outra novidade: “um remédio sem contra-indicações, livre de receita médica, de acção prolongada e largo espectro, recomendado para todas as idades, géneros e feitios”, que é na verdade um cartão-oferta para ser trocado por espectáculos, exposições ou produtos das galerias comerciais.

Chama-se DOSE CCB e deverá ser utilizado de uma só vez em compras de valor igual ou superior ao indicado. Entre as lojas e restaurantes aderentes, encontra a Castelbel, o Centro Português de Serigrafia e o restaurante Este Oeste. Para mais informações, basta consultar o site do CCB, onde já é possível adquirir o cartão-oferta.

Praça do Império (Belém). Galerias comerciais ao ar livre: 12-13 e 19-20 de Dezembro, Sáb-Dom 09.00-13.00. Entrada livre.

