Lounge lança crowdfunding para continuar a dançar quando a pandemia passar

Campanha pretende angariar 6500€ para ajudar a suportar custos com colaboradores e despesas.

O Lounge, um dos mais concorridos bares do Cais do Sodré, na Rua da Moeda, viu-se obrigado a encerrar portas devido à situação de pandemia, sem data prevista de reabertura. À semelhança de outros estabelecimentos, esta decisão põe em risco os rendimentos dos colaboradores. Por isso, os proprietários do bar decidiram lançar uma campanha de crowdfunding para aguentar estes tempos difíceis.

O objectivo é reunir 6500 euros para “distribuir por todos aqueles que viram os seus eventos no Lounge cancelados”, explica o texto na página da campanha. Até ao momento já foram angariados 734 euros, 11% do valor total, através de 22 apoiantes.

“O restante será destinado a ajudar o Lounge nas despesas correntes mais imediatas (salários, renda, seguro, serviços, etc.), de forma a tentarmos sobreviver enquanto estivermos a atravessar esta situação”, detalha a página no GoGet Funding. As contribuições podem ser feitas a partir de um euro.

Quando tudo isto acabar, fica a promessa de que “vamos voltar a dançar até levitar, a dar a mão sem medos e esperar nunca mais ter saudades de dar um abraço a alguém”.

+ Entregas de vinho ao domicílio

+ Entregas de cerveja ao domicílio