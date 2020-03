Love Aid: o festival virtual que junta o que temos de melhor

Para o Grupo 100 Maneiras, amor em tempo de pandemia é juntar os amigos à distância e mostrar ao país o que de melhor sabem fazer. O Love Aid sugere-lhe o que fazer no sábado, com aulas de yoga, desenho, cozinha, e concertos.

No próximo sábado, 28, terão passado dez dias desde que foi decretado o estado de emergência no país. A realidade dos dias é agora de confinamento, mas nem por isso tem de ficar consigo próprio. O Grupo 100 Maneiras, de Ljubomir Stanisic, lançou o Love Aid, um festival virtual que durará 14 horas ininterruptas. A partir das 10.00, até às 01.30, haverá várias actividades numa “festa multidisciplinar que junta cozinha, cocktaiks, e vinhos, mas também yoga, maquilhagem, massagem, performance, comédia, teatro de improviso, concertos, DJ sets”.

Os eventos serão partilhados a partir do Instagram e Facebook. O primeiro é uma aula de yoga, às 10.00, mas seguem-se duas aulas de desenho, de massagem e de maquilhagem. Depois do almoço, às 14.20, começa a música, e há comédia, painéis de discussão, aulas de cozinha e mais concertos, seguidos de DJ sets para os resistentes.

Fernando Alvim, Filomena Cautela, Rui Sinel de Cordes, Ljubomir Stanisic e The Legendary Tigerman são alguns dos nomes mais conhecidos do público português. A iniciativa passa por “reunir amigos” e pô-los “ a explorar os seus talentos a partir de casa”, explica o email do grupo enviado às redacções. O horário completo das actividades pode ser consultado aqui.

