Love the 90s: mais uma festa anos 90, agora na Altice Arena

O fascínio pelos anos 90 parece que não vai passar tão cedo. Depois das noites Revenge of the 90s, que foram crescendo e chegando a cada vez mais pessoas e cidades do país, chega a Love the 90s, uma festa que começou em Espanha em 2017 e que acontecerá este ano pela primeira vez em Portugal.

Eles dizem que são o maior festival europeu de música dos anos 90 e a apostar nisso marcaram a grande festa para o dia 1 de Dezembro na maior sala de espectáculos do país: a Altice Arena.

“Com o concerto de Lisboa sairemos de Espanha pela primeira vez, o que não deixa de ser uma aventura. De certeza que estaremos tão emocionados com esta estreia como o público presente. Muitos dos grupos que marcaram toda uma geração em Espanha como os Ace of Base, Snap, Corona ou Haddaway, entre muitos outros, também o fizeram em Portugal e estou certo que o público português os receberá de braços abertos num concerto como é o Love the 90's, onde todos se irão recordar e emocionar com as canções que marcaram a sua juventude e adolescência”, escreve em comunicado Hugo Albornoz, fundador e CEO da Sharemusic, a promotora responsável pelo evento.

Já percebeu com o que pode contar então: Haddaway (What is love), Corona (The Rhythm of the night), La Bouche (Be my lover), Snap! (The Power, Rhythm is a dancer), Jenny Berggren de Ace of Base (All that she wants, The sign), Ice MC (It’s a rainy day), Culture Beat (Mr. Vain), 2 Brothers on the 4th. floor (Dreams).

A apresentação da festa está entregue a um nome bem conhecido dos anos 90, e que também já apareceu nas Revenge of the 90's: Iran Costa (O Bicho).

Em relação a nomes portugueses, para já estão apenas confirmados os Santamaria.

Os bilhetes têm o preço de 25€.

