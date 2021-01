LU.CA com programação online e grátis para as famílias em Fevereiro

Como não podemos ir ao LU.CA, o LU.CA vem até nós. Além de abrir, digitalmente, as portas para uma visita virtual, o teatro promete mais programação online para Fevereiro, que arranca com poemas-vídeos ilustrados e o espectáculo Niet Hebben (Carta Rejeitada). Mas há mais propostas para toda a família ao longo do mês, incluindo música e cinema.

Além de vários Poemas para Estes Dias, que estão a ser lançados desde 27 de Janeiro, o espectáculo de Crista Alfaiate, Niet Hebben (Carta Rejeitada), poderá ser visto online nos dias 5 e 6, no canal de Youtube e na página de Facebook do teatro. A peça, que vê o seu regresso ao palco do LU.CA adiado para 2023, parte de cartas escritas por outros, noutros tempos, para repensar temas tão actuais como o feminismo ou a guerra.

Para celebrar o Carnaval, há música, com uma playlist escolhida por Tiago Miranda, que começa a rodar no Spotify a partir de 9 de Fevereiro. Segue-se uma revolução em forma de livro, a partir de A Cruzada das Crianças, de Afonso Cruz, que será o mote para as Leituras Encenadas, com Vicente Wallenstein e Raquel Oliveira, entre às 18.30 do dia 11 e as 22.30 de 14 de Fevereiro.

Já nos dias 15 e 16 de Fevereiro, às 18.30 e 11.30 respectivamente, pode contar com o esperado regresso do Festival Play. A sessão chama-se Trocar as Voltas, mas os filmes ainda não foram anunciados.

A programação do mês de Fevereiro termina com Dicionário, o novo projecto dos Silly Season, que é um jogo colectivo proposto às crianças, mas também um desafio aos adultos que as acompanham. Ao todo são quatro episódios, que vão ser partilhados entre os dias 21 e 28, sempre às 18.30, e cada um fica disponível apenas durante 48 horas.

