LU.CA desafia pais e filhos a pensar e a mudar o estado do mundo

Com um espectáculo, várias sessões de cinema e uma série online, o LU.CA convida a pensar a sustentabilidade e as alterações climáticas.

Ensaio e processo de criação do espectáculo "O estado do mundo (quando acordas)", da companhia Formiga Atómica

O Dia Mundial Contra as Alterações Climáticas assinala-se a 24 de Outubro. Mas é em Novembro que o LU.CA nos desafia a reflectir sobre um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta. Com os pés no presente e os olhos no futuro, a programação do Teatro Luís de Camões para o próximo mês foca-se na sustentabilidade e inclui um espectáculo de teatro, várias sessões de cinema e uma série online de oito episódios.

Comissariadas por Sandra C. Ramos, professora da Universidade Lusófona, as sessões de cinema “O Mundo Que Queremos” (M/10, 3€) estão marcadas para o primeiro fim-de-semana de Novembro, nos dias 6 e 7. Revelando perspectivas ora harmoniosas ora bastante preocupantes, as curtas-metragens nacionais e internacionais procuram reflectir sobre o futuro que estamos a construir.

Mais tarde, a partir de 10 de Novembro, a Formiga Atómica lança a série online Isto não é uma brincadeira – a crise climática em 8 mini-episódios, que convida pais e filhos a crescer em activismo e a decrescer em consumismo. Para ver nas redes sociais do LU.CA, os vídeos curtos contam com dicas práticas de especialistas e tutoriais para preparar refeições sem desperdício ou para fazer bombas de sementes.

A companhia de Miguel Fragata e Inês Barahona, tem também prevista a estreia de O Estado do Mundo (Quando Acordas) a 11 de Novembro. O espectáculo (M/6, 3€), que poderá ser visto até dia 28, coloca em cena a relação causa-efeito entre pequenos gestos do quotidiano e grandes consequências ambientais. Em cena, apenas um intérprete e uma panóplia de utensílios domésticos, retrato das nossas vidas, onde o consumo ocupa um lugar (ainda) incontornável.

+ Podcasts sobre sustentabilidade para uma vida mais verde

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana