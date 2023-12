LU.CA quer Ética e Justiça no palco – e na ponta da língua

O único teatro em Portugal com uma programação dedicada em exclusivo às crianças e aos jovens celebrou cinco anos em 2023. A nova temporada arranca a 6 de Janeiro com um ansiado Lanchamento. Não, não é um linchamento; é um lanche com lançamento, neste caso do livro LU.CA – Uma História do Teatro Luís de Camões, que fixa as memórias de uma casa que já viveu muitas vidas. A entrada é livre, a partir das 15.30, e poderá ficar para conhecer também a primeira nova exposição de 2024. Com curadoria da filósofa Joana Rita Sousa, “Grandes Dilemas” não só nos convida a parar e a pensar sobre as escolhas que fazemos todos os dias, como antecipa o restante ciclo Ética e Justiça, que marca a programação do primeiro trimestre do novo ano.

Tudo começa à entrada, no entrepiso. Patente de 6 a 31 de Janeiro, “Grandes Dilemas” propõe oito situações, às quais as pessoas são convidadas a deixar resposta. A ideia é avaliar os prós e contras de cada uma, e partilhar o seu ponto de vista, numa espécie de exercício para os verdadeiros dilemas que vamos encontrar para lá das paredes do teatro. Em paralelo, vão estar a realizar-se outros eventos, como as sessões de histórias com Bru Junça (1€), que quer desafiar as crianças a ler a direito num mundo que, por vezes, é muito torto. Se lhe parece uma boa lição para os miúdos, marque na agenda: dias 6 e 7, às 11.30 – se for preciso, há interpretação em Língua Gestual Portuguesa no dia 7.

Ainda nos dias 6 e 7 de Janeiro, às 17.30 e às 16.30, respectivamente, o LU.CA exibe um conjunto de curtas-metragens no âmbito do Festival Play (3€), que nos levam a balançar entre o justo e o injusto. Segue-se, com sessões entre os dias 13 e 21, a reposição de A Quinta dos Animais, com texto de Inês Fonseca Santos, a partir da obra homónima de George Orwell. Com encenação de Tónan Quito, o espectáculo (3€-7€) convida-nos, por um lado, a reflectir sobre a tomada de poder e a forma como nos relacionamos uns com os outros e, por outro, a estar atento, não perdendo a capacidade de questionar, sobretudo em tempos de incerteza e medo.

Já no final do mês, Joana Providência estreia em Lisboa Uma ideia de Justiça, que vai estar em cena de 24 a 28 de Janeiro. Com texto de Isabel Minhós Martins, o espectáculo (3€-7€) levanta interrogações sobre o que é a justiça e como a devemos aplicar, abordando também questões como a diversidade, a escolha, a igualdade e a liberdade. Antes, há outra proposta para as famílias a não perder: sessões de leitura (1€) a 13 e 20 de Janeiro, com Ana Lúcia Palminha e Soraya Nour Sckell, que desafiam pais e filhos a olhar para a história de Os Três Porquinhos de um outro ângulo.

O ano continua

O mês de Fevereiro arranca com a estreia da nova criação para a infância de Sofia Dias e Vítor Roriz, depois de Sons (Mentirosos) Misteriosos. Desta vez a dupla de coreógrafos desafia-nos a imaginar o que aconteceria se todas as máquinas do mundo parassem por causa de – como sugere o próprio título do espectáculo – Uma partícula mais pequena do que um grão de pó. O elenco conta com Francisca Pinto, Lucas Damiani e Victor Lattaque, e há sessões para famílias (3€-7€) a 3 e 4 de Fevereiro, às 11.30 e às 16.30, e no dia 10, às 11.30.

Da dança contemporânea para a pista de dança, o LU.CA volta a organizar mais um Baile de Carnaval, nos dias 11 e 13 de Fevereiro. A música mantém-se – aos comandos vamos ter Tio Firmino a 11, e a tripla Mão na Anca a 13 –, tal como a decoração e o espírito festivo, mas para aumentar o número de amigos nesta festa, os que gostam de começar cedo têm uma sessão logo depois de almoço, das 14.00 às 16.30, enquanto os que preferem dormir uma sesta podem vir depois, das 17.00 às 19.00.

Ainda em Fevereiro, entre os dias 24 e 28, o projecto Frenesim vem do Porto até Lisboa para mostrar por que “Não se Canta à Mesa” (3€-7€), um concerto ironicamente cantado à mesa, que questiona a razão por que não devemos brincar com a comida nem falar de boca cheia. Isto ao mesmo tempo que se inventam músicas para dar de comer e brincadeiras para não deixar nem um legume no prato.

Para terminar o trimestre, a actriz e encenadora Catarina Requeijo regressa ao LU.CA no mês de Março para apresentar a sua bem-humorada trilogia de monólogos em rima (3€-7€, cada espectáculo). Iniciada há mais de dez anos, com um espectáculo que era também uma Grande Corrida (2 a 10 Março), esta série de peças gira em torno das aventuras de três personagens, a sobrinha Manuela e os tios Odete e Alfredo. A segunda parte, Muita tralha, pouca tralha, é apresentada de 13 a 17 de Março, e Não há duas sem três!, que encerra a trilogia, estará em cena de 20 a 24. Em paralelo, de 1 a 28 de Março, o entrepiso acolhe a exposição “Fazer uma rima como uma obra-prima”, com design de Hugo Henriques e textos de Catarina Requeijo e Inês Barahona.

