LU.CA quer pôr as famílias a reflectir sobre o que é o poder até Novembro

O Ciclo Poder estreia-se já este fim-de-semana no LU.CA, com actividades para toda a família, desde miniconferências até sessões de cinema.

Quem é que o tem e porque é que tê-lo é deter uma responsabilidade maior? De 24 de Outubro a 15 de Novembro, o LU.CA promete fazer pensar sobre o que é o poder com actividades para toda a família. A programação, online e presencial, inclui miniconferências, sessões de cinema, leituras encenadas, uma exposição e até a primeira criação para a infância de Tónan Quito.

O Ciclo Poder começou online, no Spotify, com uma playlist “para ouvir o poder da música”, porque a música nos questiona, pode mudar o nosso estado de espírito e até já deu início a revoluções. A curadoria é do radialista Pedro Ramos. E há mais propostas para pais e filhos, que não obrigam a sair de casa, como as Miniconferências sobre Poder (22 e 29 de Outubro, 10.30), através do Zoom.

Se o que quer é desconfinar, a partir de sábado, 24 de Outubro, já pode visitar a exposição “A Vinte Passos da Utopia”, patente no entrepiso do LU.CA até 22 de Novembro. Com curadoria da galeria de arte portuense Senhora Presidenta, retrata “o triunfo dos porcos à luz do presente” e inclui obras de Carolina Celas, Rui Vitorino Santos, Júlio Dolbeth, Margarida Ferreira, Bárbara Gabriela, Joana Estrela e Mariana, a miserável.

No mesmo sábado, 24, e no dia seguinte, 25, o LU.CA convida-o a aproveitar as sessões do festival Play, às 16.30, com cinco curtas-metragens sobre crianças que não desistem de perseguir os sonhos – e têm, por isso, o poder de os tornar realidade. Os ingressos custam 3€.

Caso prefira teatro a cinema, não desespere. Tónan Quito vai apresentar A Quinta dos Animais, a sua primeira criação para a infância, inspirada na obra homónima de George Orwell, nos dias 7, 8, 14 e 15 de Novembro, às 16.30. Os bilhetes, já disponíveis na Bilheteira Online, custam 7€.

Calçada da Ajuda, 80. Informações e reservas através de e-mail (info@lucateatroluisdecamoes.pt) ou por telefone (215 939 100).

