LU.CA sopra as velas no Dia da Criança com festa da espuma

O LU.CA – Teatro Luís de Camões comemora o seu 4.ª aniversário no Dia Mundial da Criança. O programa de festas inclui a inauguração de uma exposição colectiva, comissariada pela Ó! Galeria, e o espectáculo Le Petit Bain, do francês Johanny Bert. “Foram quatro anos que, vistos de longe, parecem ter passado a flutuar como uma bola de sabão”, lê-se em comunicado do teatro, para justificar a escolha da peça que promete encher o palco de espuma de 1 a 3 de Junho, em sessões para escolas e famílias.

Com produção do Théâtre de Romette, a criação de Johanny Bert parte de conceitos concretos, reconhecíveis pelas crianças, que também se podem tornar em abstracção. Em palco, o bailarino Manuel Gouffran irá brincar com espuma, manipulando-a e esculpindo desde massas frágeis até personagens e paisagens efémeras, num desafio à imaginação de quem assiste. As sessões para famílias (3€-7€) vão decorrer sempre pelas 18.30.

Ainda no dia do aniversário do LU. CA, o entrepiso ganhará novas cores com a exposição colectiva “A6 x Muitos”, patente até 17 de Junho. Comissariada pela Ó! Galeria, procura sublinhar a importância das pequenas coisas e é composta por dezenas de trabalhos originais de diferentes artistas com trabalho reconhecido na área da ilustração, como Adamastor, Bina Tangerina, Clara Não, Diovo, Gambuzino, Jorge Margarido, Mariana a Miserável, Mariana Rio, Uma Joana e Yara Kono.

As comemorações prosseguem no fim-de-semana, nos dias 4 e 5 de Junho, com uma sessão de cinema (3€) pelo Festival PLAY. Com legendas em português, a longa-metragem Um Outro Mundo, do realizador dinamarquês Esben Toft Jacobsen, acompanha a grande aventura de Johan em busca do reino do Rei das Penas. Mais tarde, de 18 a 26 de Junho, o teatro convida os mais novos a pôr as mãos à obra e a reflectir sobre o nosso planeta na oficina Os Pequenos ARTivistas (5€), de Ana Pêgo. A ideia é criar uma obra com plástico trazido da praia. As oficinas com a autora do livro Plasticus maritimus acontecem ao fim-de-semana, sábados às 15.30 e domingos às 10.30.

